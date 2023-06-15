التحرير الفلسطينية تؤكد تقديرها لدعم اليابان للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة

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أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم /الخميس/، نائب وزير الخارجية اليابانى يامادا شيجيو، على آخر المستجدات السياسية فى الساحة الفلسطينية، مع التأكيد على التقدير للدعم اليابانى فى القطاعات كافة، السياسية والاقتصادية والتنموية.

ورحب الشيخ -خلال لقائه نائب وزير الخارجية اليابانى شيجيو، وممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي، فى مكتبه بمدينة رام الله- برئاسة اليابان لمجموعة السبع ومجلس الأمن فى الأمم المتحدة، وأكد ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة، مُعربًا عن امتنانه لجهود اليابان فى دعم عملية السلام.



ومن الجانب الياباني، تم التأكيد على الدعم المستمر لإقامة دولة فلسطينية مزدهرة ومستقلة وذات سيادة، ودعم اليابان للمسار التفاوضي، وصولا لحل الدولتين على أسس الشرعية الدولية.