كما جرى استعراض مجمل الأوضاع المستجدة والعوائق وأهمية استمرار الدعم الإنساني والتنموي، جهود الحكومة اليمنية للتعاطى مع التحديات والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد الشيخ منصور بن زايد التأكيد على مواصلة دعم الإمارات ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم فى ترسيخ أمنه واستقراره.