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بحث نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والجهود المستمرة لإحلال السلام في اليمن.