الأزولا بديل أعلاف الطيور.. استخدام المخصبات الحيوية والكومات السمادية فى زراعته

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هناك متابعة شبه يوميا على مزارع القمح ومتابعة موسم الحصاد، خاصة متابعة مبادرة إزرع للنهوض بانتاجية محصول القمح ومتابعة إنتاجية صنف مصر.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن هناك نماذج واعدة لمزارعين تستخدم المخصبات الحيوية والكومات السمادية فى زراعة نبات الآزولا .

وأضاف أن نبات الآزولا هو أحد النباتات التى ستكون بديلا لأعلاف الطيور وكذلك المرور على حقول ترشيد استهلاك مياه الري، وأيضا زراعات فول الصويا وبعض محطات الري المتطور لمتابعة سير العمل بها.

وأكد وكيل الوزارة على المزارعين بضرورة توريد كامل المحصول تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأقماح، خاصة أن محصول القمح مبشر هذا العام

فيما لفت ياسر مهنى أحد المزارعين قائلا أن موسم حصاد القمح من المواسم الهامة لدى المزارعين ويعتمدون عليه بشكل كبير، حيث يأتى موسم الحصاد ومعه موسم الأفراح ويعقب موسم الحصاد موسم الأحتفال بمولد السيده العذراء ورحلة العائلة المقدسة بجبل الطير بسمالوط شمال محافظة المنيا، وهذا يجعل الأسر تعيش حالة من الفرحة والسعادة

أما بدر على أحد المزارعين قال إن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير وإنتاجية الفدان مرتفعة عن الأعوام الماضية بشكل أسعدنا جميعا، وقد يكون عوامل الطقس والتطور فى الزراعة سبب هذا التميز فى المحصول لهذا العام.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إلى انتظام أعمال توريد محصول القمح لعام 2023، والتي وصلت إلى 12 ألف طن اليوم بالشون الحكومية والصوامع، وشدد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة،وحظر خروج القمح خارج المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.