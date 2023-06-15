اصطدام سيارة ملاكى بسور الطريق الدائرى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة ملاكي بسور الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة قائدة السيارة، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري، أعلى الطريق الدائرى بالمنيب، اتجاه المريوطية.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بسور الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة قائدة السيارة، وحدوث تلفيات بالسور.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.