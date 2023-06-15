وأضاف سالدو بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، أنه منذ بداية عملية الإنقاذ، تم إجلاء أكثر من 7.5 ألف شخص من منطقة الفيضانات، بينهم 461 طفلا و 146 شخصا من محدودى الحركة. ومن بين كل هؤلاء تم خلال اليوم الماضي إخلاء 277 شخصا.

وأكمل أنه تم وضع 1764 شخصا تم إجلاؤهم في مراكز إيواء مؤقتة فى ميناء جيليزني وفي سكادوفسك وتشابلنكا، وتم نقل 93 مصابا إلى المؤسسات الطبية.

وأشار سالدو إلى أنه تم في الوقت الحالي، تطعيم 627 شخصا تم إجلاؤهم من المناطق التي غمرتها السيول، وذلك ضد الأمراض الخطيرة.