اتحاد الموانئ العربية: تطوير ميناء الإسكندرية استغلال لعبقرية المكان

محمد شعلان

أكد اللواء عصام الدين بدوي امين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، أن الإدارة السياسية للدولة المصرية تستغل عبقرية المكان وموقع مصر البحري العبقري، موضحا أنه لدينا مجموعة موانئ ممتدة من العريش شرقا إلى الجنوب.

وأوضح اللواء عصام بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الهدف من تطوير ميناء الإسكندرية بعيدا عن تسهيل حركة التجارة ولكن تعظيم الدخل، مؤكدا أن السفن والبضائع التي تدخل لميناء الإسكندرية تُتَرجم لدخل قومي.

وتابع: "التطوير اللي شهدته الموانئ المصرية تطوير كبير، وميناء الإسكندرية الميناء الرئيسي لمصر، ولم يطله التطوير من 25 سنة، وما حدث الآن إنجاز كبير، وقبل ذلك ميناء الإسكندرية لم يكن ميناء جاذبا، وبعيد عن التنافس، ولكن الآن الميناء يستطيع استقبال أكبر السفن وسيجذب حركة التجارة العالمية.