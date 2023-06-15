إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نفذت وزارة النقل المشروع القومي للطرق ، وتم إنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكبارى.

وأكدت وزارة النقل أنه تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية ( 23.5 ألف كم ) وتم إنجاز 7800 كم وجاري العمل في 2200 كم، وهو ما يوفر من إستهلاك المحروقات ويوفر الوقت ويحافظ على الممتلكات ويحافظ على البيئة ويقلل من التلوث.

ومن الطرق المنفذة، تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110كم و ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم.

ومن اهم مشاريع الطرق التى تم تنفيذها هى الطرق المحلية داخل المحافظات حيث تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة حياة كريمة وتم الإنتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و 120كم في الدلتا.

ومن الطرق الجاري تنفيذها، محور شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم وطريق وادي النطرون – وطريق العلمين بطول 135 كم و طريق السويس – السخنة بطول 60 كم وطريق الزقازيق – وطريق السنبلاوين بطول 37.5 كم.

ووضعت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، خطة لإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق وتم إنجاز 915 كوبري / نفق وآخرها كوبري ( أجهور وعرب الرمل - كوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي ) وجاري تنفيذ 85 كوبري ونفق من أهمها كباري الطريق الزراعي ( صفط الحرية - كوم إشو ) و عدد 10 كباري علي الرياح البحيري بديلة للمعديات ( عدد 4 كباري سيارات وعدد 6 كباري مشاة ) و 32 كوبري أعلي المزلقانات.

كما حرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل الى 25 كم، حيث انشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014 ، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ).