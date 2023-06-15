ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الوزير قوله: "ينبغى أن تقوم وزارة التجارة بمبادرات لمواجهة ظاهرة النينيو، وأشدد على ضرورة عدم تقييد مخزون الأرز للشعب رغم توقعات الجفاف".



وأضاف الوزير الإندونيسي "لهذا السبب، وقعت بالفعل على مذكرة تفاهم مع الهند حتى نتمكن من شراء مليون طن (من الأرز) من وقت لآخر".



وتابع أن اتفاقية استيراد الأرز مع الهند خارج مهمة وكالة الغذاء الوطنية الخاصة باستيراد مليوني طن من الأرز طوال هذا العام، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة تشمل سعر وتوافر الأرز الهندي لكن لم يتم تحديد وقت الشراء من قبل البلدين.



وظاهرة النينيو هي ظاهرة تحدث بسبب التغيرات في درجات حرارة البحر في المحيط الهادئ، وقد تؤدي إلى حدوث جفاف في إندونيسيا.