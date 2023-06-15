إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة جامبو في طريق أبو حماد - بلبيس أمام محطة المياه بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة جامبو في طريق أبو حماد - بلبيس أمام محطة المياه بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.