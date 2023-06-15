اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 12:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص فى منشأة القناطر

الخميس، 15 يونيو 2023 10:55 ص
إصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص فى منشأة القناطر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصيب 14 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أبو غالب اتجاه الصحراوى في منشأة القناطر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أبو غالب فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 14 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
 
 

امن الجيزة

حادث مرورى

اخبار عاجلة

طريق ابو غالب

منشاة القناطر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة