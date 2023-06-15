إصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص فى منشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 14 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أبو غالب اتجاه الصحراوى في منشأة القناطر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أبو غالب فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 14 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.