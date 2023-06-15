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إحالة 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية

الخميس، 15 يونيو 2023 09:00 ص
إحالة 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة 3 آشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم.
 
وكشفت التحريات والتحقيقات، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من سيدة،  بأنها أثناء  تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور 3 أشخاص "لا تعرفهم، وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وادعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد  3أشخاص. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
 

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نيابة مصر الجديدة

انتحال صفة



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