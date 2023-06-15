اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وحملات توعية للسيدات...

إجراء الكشف الطبى على 1513 مواطنا بقافلة "حياة كريمة" بكفر الشيخ.. صور

الخميس، 15 يونيو 2023 10:18 م
إجراء الكشف الطبى على 1513 مواطنا بقافلة "حياة كريمة" بكفر الشيخ.. صور التوعية بصحة المرأة بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية زوبع بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية الهامة منها الباطنة، والمسالك البولية، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، كما شملت القافلة التحاليل الطبية، والأشعة، كما شهدت القافلة إقبال كبير من سكان القرية والقرى المجاورة لها، قدمت خدمات الفحص الطبي بعيادات القافلة لـ 1513 مواطنا، إضافة إلى إجراء 177 تحليل، و 69 أشعة، تم عمل ندوات تثقيفية للمواطنين خلال فعاليات القافلة حضرها 841 مواطن، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان لجميع الحالات.

وفي إطار مبادرة 100 مليون صحة، تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر على  72 مواطن خلال فعاليات القافلة، وعمل تقارير طبية لـ 9 مرضى خلال القافلة، كما تم تحويل 29 مريض لاستكمال العلاج بأقرب مستشفى، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد منهم.

 

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية بقرية اسحاقه، والتي تنظم حملات صحية توعوية بصفة دورية بعنوان "من حقك تنظمي"، بقرى محافظة كفر الشيخ بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة نجا عاطف، مسئول تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادي، عضو المجلس القومي للسكان بكفر الشيخ، وأماني مصطفى، مساعد رئيس المدينة لشئون الأسرة والسكان بكفر الشيخ، ومسئول الإعلام بمديرية الشئون الصحية.

اجراء التحاليل الطبية
إجراء التحاليل الطبية

التوعية بتنظيم الاسرة
التوعية بتنظيم الأسرة

المشاركون في الحملة
المشاركون في الحملة

توعية بصحة المرأة
توعية بصحة المرأة

ندوات ارشادية
ندوات إرشادية
 

كفر الشيخ

قافلة طبية بكفر الشيخ

مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة

الكشف على 4260 مريضا بقوافل "حياة كريمة" الطبية بالغربية.. صور

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:32 م

إكسترا نيوز ترصد فعاليات قافلة "حياة كريمة" الطبية بالبحر الأحمر

الجمعة، 02 يونيو 2023 01:57 م

قوافل حياة كريمة توقع الكشف الطبى والعلاج مجانًا فى البحر الأحمر.. فيديو

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:48 ص

قوافل حياة كريمة تبدأ أعمالها بالكشف الطبى على أهالى سفاجا بالبحر الأحمر اليوم

الإثنين، 22 مايو 2023 06:00 ص

"صحة جنوب سيناء": توقيع الكشف الطبى على 1646 مواطن بقوافل حياة كريمة.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 01:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة