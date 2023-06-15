إجراء الكشف الطبى على 1513 مواطنا بقافلة "حياة كريمة" بكفر الشيخ.. صور

شهدت قرية زوبع بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية الهامة منها الباطنة، والمسالك البولية، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، كما شملت القافلة التحاليل الطبية، والأشعة، كما شهدت القافلة إقبال كبير من سكان القرية والقرى المجاورة لها، قدمت خدمات الفحص الطبي بعيادات القافلة لـ 1513 مواطنا، إضافة إلى إجراء 177 تحليل، و 69 أشعة، تم عمل ندوات تثقيفية للمواطنين خلال فعاليات القافلة حضرها 841 مواطن، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان لجميع الحالات.

وفي إطار مبادرة 100 مليون صحة، تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر على 72 مواطن خلال فعاليات القافلة، وعمل تقارير طبية لـ 9 مرضى خلال القافلة، كما تم تحويل 29 مريض لاستكمال العلاج بأقرب مستشفى، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد منهم.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية بقرية اسحاقه، والتي تنظم حملات صحية توعوية بصفة دورية بعنوان "من حقك تنظمي"، بقرى محافظة كفر الشيخ بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة نجا عاطف، مسئول تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادي، عضو المجلس القومي للسكان بكفر الشيخ، وأماني مصطفى، مساعد رئيس المدينة لشئون الأسرة والسكان بكفر الشيخ، ومسئول الإعلام بمديرية الشئون الصحية.