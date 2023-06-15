أمن الجيزة ينهي حلم الثراء السريع لتاجر مواد مخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ عاطل لتجارة المواد المخدرة طمعا في تحقيق ثروة طائلة، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قضوا على حلمه بالثراء سريعا، حيث تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بين المتعاطين، مستخدما دراجة نارية، وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالإتجار بالمضبوطات، وحيازته المخدر لترويجه بين المتعاطين.

وأشار المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تحصله على المخدر من تاجر مواد مخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه، لتحقيق مكاسب طائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضرا بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.