اليوم السابع
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أحدث الصور من حديقة الحيوان بالإسكندرية

الخميس، 15 يونيو 2023 01:26 م
أحدث الصور من حديقة الحيوان بالإسكندرية حديقة الحيوان بالإسكندرية
كتبت أسماء نصار

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نفى الدكتور محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان الصور التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتى يظهر فيها أسد هزيل مريض بزعم أنها في حديقة الحيوان بالإسكندرية.
 
وينشر اليوم السابع أحدث الصور التى تم التقاطها اليوم من حديقة الحيوان بالإسكندرية وفيها بيت السباع والاسود وأيضا الزوار وهم يتجولون في الحديقة التي تم تطويرها مؤخرا.
 
وتستقبل الحديقة الزائرين  يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الرابعة مساء بسعر التذكرة للفرد خمسة جنيهات.
 
يذكر أن حديقة حيوانات النزهة أو جنينة حيوانات النزهة أو حديقة حيوان الإسكندرية هي ثاني أكبر حديقة للحيوان في مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، و تقع بحي النزهة في محافظة الإسكندرية قرب حدائق أنطونيادس وحي سموحة، وتتبع الادارة المركزية لحدائق الحيوان.
 
و تم إضافة مساحات مضاعفة إلى الحديقة وإعادة تخطيطها بحيث تشمل إنشاء بحيرة صناعية للطيور المائية وبرج عال لمشاهدة الحديقة من فوقه، ومتحف للتاريخ الطبيعى، وإقامة بيئة طبيعية لحيوانات الحديقة وإضافة أعداد جديدة من فصائل الحيوانات والأنواع النادرة وتشييد الحظائر والأماكن والأقفاص بها بالإضافة إلى الاهتمام بحديقة الأطفال التي أنشئت داخل حديقة الحيوان.
 
حديقة الحيوان بالإسكندرية (1)
حديقة الحيوان بالإسكندرية

حديقة الحيوان بالإسكندرية (4)
حديقة الحيوان بالإسكندرية

حديقة الحيوان بالإسكندرية (5)
حديقة الحيوان بالإسكندرية

حديقة الحيوان بالإسكندرية (6)
حديقة الحيوان بالإسكندرية
 

حديقة الحيوان بالإسكندرية (7)
حديقة الحيوان بالإسكندرية
 

حديقة الحيوان بالإسكندرية (11)
حديقة الحيوان بالإسكندرية
 

حديقة الحيوان بالإسكندرية (12)
حديقة الحيوان بالإسكندرية
 

حديقة الحيوان بالإسكندرية (13)
حديقة الحيوان بالإسكندرية
 

حديقة الحيوان بالإسكندرية (15)
حديقة الحيوان بالإسكندرية

 


حديقة حيوان الاسكندرية

الاسكندرية

الزراعة

الحيوانات



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