اليوم السابع
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أبو الغيط: نركز على التطور الرقمى العربى وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالأمن الغذائى

الخميس، 15 يونيو 2023 03:25 م
أبو الغيط: نركز على التطور الرقمى العربى وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالأمن الغذائى أبو الغيط
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط إن اجتماع الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك بتونس دارت حول محور رئيسى وهو دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى‬⁩ فى تعزيز التكامل الاقتصادى العربى.
 
وأضاف أبو الغيط على حسابه بموقع "تويتر" أن موضوعي التطور الرقمي العربي وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالأمن الغذائي هما محوري اهتمامه في ضوء أهميتهما والجهد الذي يتطلبه اللحاق عربياً بالتطورات الدولية وايضاً مواجهة عربية منسقة للتحديات الحالية بنجاح.
 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأمين العام قام خلال زيارته إلى تونس بجولة في معرض اتحاد اذاعات الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، كما أشرف على وضع حجر أساس مشروع بناء مركز أعمال اتحاد اذاعات الدول العربية، فضلا عن حضوره حفل اختتام الدورة (23) لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية.
 
 
 

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

الأمن الغذائي العربي

الذكاء الاصطناعي

لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك



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