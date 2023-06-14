7 مليارات و612 مليون جنيه حجم الاستثمارات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى خلال 9 سنوات

المنوفية - محمود شاكر

انطلاقاً من " الجمهورية الجديدة " التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذلك الشعار الذى رفعته مصر كدليل على التحول الشامل الذى تشهده البلاد في كافة النواحي الحياتية ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب (2,4) مليار جنيه وبلغت( 5 مليار و171مليون جنيه) بقطاع الصرف الصحي لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

(7) مليار و (612) مليون جنيه حجم الاستثمارات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي خلال التسع سنوات الأخيرة.

وفي إطار جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتطوير جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي كونها تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر ، وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة الصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل ، بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع ما يزيد عن (5) مليار جنيه خلال التسع سنوات ، حيث تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة (12) محطة معالجة ، و(51) محطة رفع ، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي وشبكات الانحدار لـ (64) قرية ، فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول (1125)كم ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ (200) قرية ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي (157) قرية .

أشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع مياه الشرب يحتل المركز الثاني من قائمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الخدمات بالمحافظة بواقع الاستثمارات بلغت (2,4 مليار جنيه) خلال الفترة من 2014/ 2023 ، حيث تنوعت المشروعات المنفذة ما بين إنشاء عدد ( 6) محطات مياه وشبكاتها بطاقة إجمالية 221 م3/ اليوم وإحلال وتجديد (7) محطات مياه بطاقة (71) ألف م3/يوم ، و(121) مشروع محطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار ارتوازية ، فضلا عن الانتهاء من (580) كم مد شبكات مياه جديدة بنواحي المحافظة ، وكذا احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال (680) كم .

هذا وأوضح محافظ المنوفية إلى أن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي ، بلغت (990 مليون جنيه) ، تنوعت ما بين إنشاء محطات مياه الشرب ومحطات فصل حديد ومنجنيز ، واحلال وتجديد شبكات مياه بنطاق المحافظة ، وإحلال وتجديد وصيانة محطات مياه مرشحة ، فضلا عن إنشاء محطات رفع رئيسية وفرعية وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطات معالجة الصرف الصحي ، وكذا احلال وتجديد مجموعات رفع كهربائية لمحطات الصرف .

شهد قطاع الشباب والرياضة طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفضل دعمه اللامحدود لهذا القطاع الحيوي ، وذلك من خلال دعم الشباب وتمكينهم ووضعهم في مقدمة أولوياته واستثمار قدراتهم وطاقتهم عن طريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء .

ومن هذا المنطلق أولت محافظة المنوفية اهتماما بالغاً بالنهوض والارتقاء بقطاع الشباب والرياضة وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات الدولة بقطاع الرياضة (125) مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023 .

وقامت المحافظة بوضع خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية ومنها ، إنشاء ورفع كفاءة (25) مركز شباب ، وإنشاء (7) ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة، تركيب نجيل صناعي وإنارة ملاعب لعدد (164) ملعب، تطوير (14) مشروع صالة أنشطة ومدرجات .

تم تطوير ورفع كفاءة نادى جروان الرياضى ، استكمال قاعة الندوات بالدور الرابع بمديرية الشباب والرياضة ، إنشاء صالة أنشطة بالدور الأول علوى بمركز شباب كفر شبرا زنجى بالباجور ، استكمال إنشاء المبنى وصالات الأنشطة بمركز شباب ميت الكرام بتلا فضلا عن دعم كافة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة.

انطلاقا من حرص القيادة السياسية بمواصلة تطوير جهود الدولة في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد الدولة من البترول والغاز الطبيعي لإقامة مشروعات صناعية عملاقة بقطاع البترول بهدف تأمين احتياجات السوق المحلى والحد من الفجوة الاستيرادية والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة .

وتنفيذاً لرؤية الدولة البناءة فقد أعطى محافظ المنوفية أولوية قصوى لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي بجميع قري ومدن ومراكز المحافظة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقعهم نحو الأفضل، حيث بلغ عدد المدن المخدومة (10) مدن و(66) قرية مخدومة بنطاق المحافظة وجاري توصيل شبكات الغاز الطبيعي لعدد (33) قرية، فيما بلغ عدد العملاء المنتفعين بخدمة توصيل الغاز الطبيعي (937) ألف و(475) عميل منذ بدء النشاط بالمحافظة و(334) ألف و(30) عميل خلال الفترة من 2014/2022 ، كما تم إنشاء (31) محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك بخلاف توصيل الغاز الطبيعي لعدد (81) قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.