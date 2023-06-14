18مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد بالغرقة التجارية لكفر الشيخ بينهم سيدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتجه أنظار 26 ألفاً و 245 ناخباً،أعضاء الجمعية العمومية، صوب 13 لجنة منتشرة بمدن محافظة كفر الشيخ، للمشاركة في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ، المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، منافسة ساخنة بين 18 مرشحاً، من خلال قائمتين، و2 من المستقلين؛ لاختيار 8 من بينهم فقط، للفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة.

قائمة الأمانة

تضم القائمة الأولى «الأمانة»، أحمد عبد الحليم شعيشع مندور، أحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، علاء حسن حسن مطر، محمد محمود السيد محمد، محمود عبد الوهاب محمد مسعود، محمود محمد علي أبو شعيشع فودة، نبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن.

قائمة الشهبندر

أما القائمة الثانية «الشهبندر»، تضم أسامة عتمان عبد الحميد، حاتم السعدي محمود عبد الغفار، حجازي محمود حجازي الشراكي، عبد العال يوسف عبد العال سليمة، علاء إبراهيم على حسن ريحان، فؤاد محمد فؤاد عمرو، محمد السيد محمد البيلي الجراحي، محمد صلاح حسن دشيشة.

مرشحان مستقلان

أما المرشحان المستقلان في هذه الانتخابات، أحمد ظريف أحمد سلامة، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة، وهي المرأة الوحيدة التي تخوض هذه الانتخابات بعد اعتذار الدكتورة مها الحوشي، رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عن خوض الانتخابات.

جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 26 ألفاً و 245 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 13 لجنة على مستوى المحافظة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



قائمة الأمانة