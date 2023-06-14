اليوم السابع
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17 يونيو.. أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد 2017 - 2018

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:17 ص
17 يونيو.. أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد 2017 - 2018 أعضاء النيابة الإدارية الجدد- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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حددت هيئة النيابة الإدارية السبت المقبل 17 يونيو 2023 مـوعـدًا لأداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

 

ونوهت الهيئة على المعاونين الجدد الحضور فى تمام الساعة 9 ونصف صباحًا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القوم، والإلتزام بالزى الرسمى "بدلة سوداء - قميص أبيض - رابطة عنق داكنه ـ والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".

 

كانت تسلمت هيئة النيابة الإدارية مسوغات التعيين لمعاونى النيابة الإدارية الجدد المعينين بقرارى رئيس الجمهورية.

 

وجاءت مسوغات التعيين كالتالى:

1. إقرار الذمة المالية بداية خدمة.

2. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

3. أصل شهادة الموقف من التجنيد.

4. استمارة 103 ع.ح مدموغة ومختومة.

5. الكشف الطبى "نموذج 111 ت.ص".

6. أصل شهادة الخدمة العامة للإناث حديثة.

7. طبعة برنت بالرقم التأميني.

8. 4 صور بطاقة الرقم القومى حديثة مدون على إحدى الصور رقم التلفون المحمول.

9. قرار الاستقالة أو إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة، أو إقرار ما يفيد بعد العمل.

10. إفادة من أى بنك برقم الحساب البنكى الشخصى موجه إلى هيئة النيابة الإدارية.

11. عدد 6 صور شخصية حديثة بزى رسمى وخلفية بيضاء.

 


مسوغات تعيين النيابة الإدارية

تعينات النيابة الإدارية

مندوب مساعد نيابة إدارية

هيئة النيابة الإدارية



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