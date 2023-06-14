11 مليونا و339 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك القاهرة أمس

كتب أحمد يعقوب

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر مدير عام الإدارة العامة ل جمارك السيارات بالقاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة .

وخلال جلسة المزاد تم الآتى :

1 - تم إجراء المزاد على عدد 32 لوط سيارات .

2 - تم البيع النهائى لعدد 26 لوط سيارات .

3 - لم يتم بيع عدد 6 لوط لعدم وجود عطاء .

4 - بلغت حصيلة البيع النهائية 11 مليونا و339 ألفا و 760 جنيه.