10 فوائد لتناول البصل.. أبرزها إنقاص الوزن وتقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

البصل الخام هو عنصر أساسي موجود في معظم المطابخ في جميع أنحاء العالم، يأتي بألوان مختلفة مثل الأصفر والأبيض والأحمر، إنها خضراوات شهيرة بسبب مذاقها الفريد ومحتواها المغذي، على الرغم من أن بعض الأفراد قد يكرهون طعمه اللاذع ورائحته النفاذة ، فإن تناول البصل الخام له فوائد عديدة، قد يؤدي دمج البصل النيء في نظامك الغذائي إلى تحسين صحتك العامة ، وإليك الطرق التي يمكن أن يساعد بها البصل الخام في تعزيز صحتك العامة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

فوائد لتناول البصل الخام:



1. يعزز المناعة



البصل الخام مصدر ممتاز لفيتامين سي الذي يساعد في تقوية مناعة الجسم، يساعد فيتامين سي في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات ، مما يجعل البصل الخام ضروريًا للوقاية من الأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا.

2. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية



البصل غني بمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين ، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ، مما يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يساعد استهلاك البصل النيء أيضًا في تعزيز الدورة الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم والوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3. يساعد في الهضم



يحتوي البصل الخام على الألياف الغذائية ، والتي تعتبر ضرورية لعملية الهضم السليم والتخلص من الفضلات من الجسم، تعزز الألياف امتصاص العناصر الغذائية وتمنع الأمراض المختلفة مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والبواسير.

4. يقلل الالتهاب



يحتوي البصل النيء الغني بالكيرسيتين على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل مستويات الالتهاب في الجسم، يساعد في إدارة حالات مثل التهاب المفاصل والربو والتهاب الشعب الهوائية.

5. يعزز صحة العظام



البصل مصدر ممتاز للمركبات الغنية بالكبريت التي تساهم في تعزيز صحة العظام، تساعد هذه المركبات في تعزيز امتصاص الكالسيوم والوقاية من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

6. يعزز وظائف المخ



يحتوي البصل الخام على مركبات الكبريت ، والتي تزيد من إنتاج الناقلات العصبية في الدماغ ، مما يؤدي إلى تحسين الذاكرة ومدى الانتباه ومستويات التركيز.

7. يمنع السرطان



يحتوي البصل الخام على مركبات غنية بالكبريت ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان، مركبات الكبريت مثل الكيرسيتين والفلافونويد والأليسين لها خصائص مضادة للسرطان تعيق نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

8. يعزز صحة الجلد



يحتوي البصل الخام على مستويات عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ج ، مما يساهم في تحسين صحة الجلد، يساعد تناول البصل الخام في تقليل التجاعيد والبقع العمرية ومستويات التصبغ ، مما يؤدي إلى بشرة صحية ومتوهجة.

9. ينظم مستويات السكر في الدم



يحتوي البصل الخام على الكروم ، وهو معدن مهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، يساعد الكروم في تحسين كفاءة الأنسولين ، مما يؤدي إلى التحكم في مستويات السكر في الدم ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

10. يعزز فقدان الوزن



يحتوي البصل الخام على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى عالي من الألياف التي تساهم في إنقاص الوزن، تساعد الألياف في الحفاظ على الشخص ممتلئًا وشبعًا ، مما يقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام ، مما يؤدي إلى نقص السعرات الحرارية وفقدان الوزن في النهاية.