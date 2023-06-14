‫ "الزراعة" تطرح اللحوم البلدى بـ 225 جنيهًا للكيلو فى معرضها بالمتحف الزراعى

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمتابعة عن طرح الوزارة للحوم البلدى فى معرضها بالمتحف الزراعى بـ 225 جنيهًا والضأن بـ 250 جنيها، لافتا إلى أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذها بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة تصل فى بعض السلع إلى نحو 40% .

أشار صالح إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة الثابتة ولا متحركة التى تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها الي 300 العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.