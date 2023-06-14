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‫ "الزراعة" تطرح اللحوم البلدى بـ 225 جنيهًا للكيلو فى معرضها بالمتحف الزراعى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:58 ص
‫ "الزراعة" تطرح اللحوم البلدى بـ 225 جنيهًا للكيلو فى معرضها بالمتحف الزراعى وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمتابعة عن طرح الوزارة للحوم البلدى فى معرضها بالمتحف الزراعى بـ 225 جنيهًا والضأن بـ 250 جنيها، لافتا إلى أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذها بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة تصل فى بعض السلع إلى نحو 40% .
 
 أشار صالح إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة الثابتة ولا متحركة التى تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.
 
وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها الي 300 العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

الزراعة

وزارة الزراعة

اللحوم

سعر اللحوم



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