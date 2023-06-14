وكيل أزهر الشرقية يتابع لجان امتحانات الشهادة الثانوية

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بالشرقية، امتحان مادة الأدب والنصوص ،ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

صرح بذلك الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، مضيفا انه تفقد لجان امتحانات بإدارة هيهيا ، وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر ، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان ، يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، والشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .

و خلال تفقد اللجان الامتحانية اطمأن " رئيس الإدارة المركزية " علي انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة فتيات ههيا ومقرها معهد فتيات هيهياد، ولجنة بنين ههيا الثانوية ومقرها مدرسة الشهيد عبدالحميد النموذجية ، كما تأكد أن الامتحانات تسير بصورة طيبة وبلا معوقات والأسئلة فى مستوى الطلاب ومن داخل المنهج .

شدد رئيس المنطقة على ضرورة التصدي لكافة وسائل الغش داخل اللجان، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان ، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع مؤكدًا في ذات الوقت ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول وعدم ترهيب الطلاب أثناء الامتحانات الشفوية.