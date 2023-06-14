اليوم السابع
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وفد من الأزهر الشريف بأسوان يزور المرضى بمعهد الأورام

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:36 م
وفد من الأزهر الشريف بأسوان يزور المرضى بمعهد الأورام جانب من الزيارة
أسوان- صلاح المسن

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زار وفد من رجال الأزهر الشريف بأسوان، معهد الأوام  بالمحافظة، في إطار الزيارات الميدانية والدعوية لمنطقة وعظ أسوان لمستشفيات محافظة أسوان لتخفيف المعاناة عن المرضي.
 
من جهته، قال الدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير منطقة الوعظ بالأزهر الشريف فى أسوان إن هدف زيارة المرضى التخفيف عنهم، والدعاء لهم، ضمن فعاليات الخطة الدعوية لمنطقة وعظ أسوان.
 
 
وكان في استقبال وفد الأزهرالشريف، الدكتورة رجاء إسحق مدير مركز أورام أسوان، والتي أشادت بهذه الزيارة التي تدخل البسمة والبهجة على نفوس مرضي معهد الأورام، ووجهت مدير المعهد شكرها  وتقديرها للمؤسسة الأزهر الشريف.
 
 
 
 

 


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