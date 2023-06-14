وفاة الأديب صلاح عبد السيد عن عمر يناهز 84 عامًا

كتب محمد عبد الرحمن

رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الكاتب والأديب الكبير صلاح عبد السيد، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وكتب الروائي خليل الجيزاوي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الكاتب الكبير صلاح عبد السيد وداعاً.. رحل في هدوء كما عاش في هدوء، وعاش بعيداً عن صخب الوسط الثقافي وبعيداً عن معارك الجوائز الأدبية، بمدينة أكتوبر".





الكاتب الكبير صلاح عبد السيد عن عمر84 عاما، مواليد 2 يونيو 1939 دمياط، جمع الكاتب صلاح عبد السيد بين أكثر من فن من فنون الكتابة الأدبية، حيث صدر له أعمالا روائية ومسرحية وقصصية ومنها (الجثة، غربة، صراع، عصفور، البنت اليمامة، وفى الرواية صدر له "حكايات عن العربيد"، "الحائط") وفى المسرح صدر له "الرجل الذى انقسم" و"الوطاويط".

وقد حاز الكاتب الراحل على عدة جوائز أدبية منها: الجائزة الأولي والميدالية الذهبية عن رواية: اصح يا نايم، من نادي القصة عام 1974، جائزة نادي المسرح المصري عن مسرحية: الأرشيفجي عام 1982، الجائزة الأولي عن مسرحية: العرائس، بالعامية، من المركز القومي للمسرح المصري عام 1983، جائزة تيمور للقصة القصيرة من المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة 1993، وجائزة الدولة التشجيعية في الأدب ووسام العلوم والفنون من المجلس الأعلى للثقافة عن المجموعة القصصية: إنَّه ينبثق عام 1994.

وقد أثرى المكتبة العربية بأكثر من 25 كتاباً، ما بين: القصص القصيرة والروايات والمسرحيات وقصص الأطفال:

1- الجثَّة: (قصص قصيرة) الهيئة المصرية العامة للكتاب1981

2- الأرشيفجي: (مسرحيات قصيرة) الهيئة المصرية للكتاب 1985

3- غربة (قصص قصيرة) الهيئة المصرية العامة للكتاب1986

4- العرائس (مسرحية) الهيئة المصرية العامة للكتاب1987

5- صراع (قصص قصيرة) الهيئة المصرية العامة للكتاب1988

6- العصفور (قصص قصيرة) الهيئة المصرية العامة للكتاب1990

7- إنه ينبثق (قصص قصيرة) الهيئة المصرية العامة للكتاب1993

8- يا آل عَبْس (مسرحية) الهيئة المصرية العامة للكتاب1993

9- اصح يا نايم (رواية) الهيئة المصرية العامة للكتاب1994

10- ثلاث مسرحيات للأطفال الهيئة المصرية العامة للكتاب1995

11- الوطاويط (مسرحية) الهيئة المصرية العامة للكتاب1995

12- وهذا ما جري للزرافة (قصص قصيرة - مختارات فصول) الهيئة المصرية العامة للكتاب2000.

13- سجين الكوخ (قصة للأطفال- مكتبتي) دار المعارف 2000

14- حكايات عن العربيد (رواية) الكتاب الفضي 2001

15- الأعمال الكاملة في القصة: الهيئة المصرية للكتاب 2001

16- الأعمال الكاملة في المسرح: الهيئة المصرية للكتاب 2002

17- الأعمال الكاملة في الرواية: الهيئة المصرية للكتاب2003

18- البنت اليمامة (قصص قصيرة) الهيئة المصرية للكتاب 2005

19- الرجل الذي انقسم (مسرحية) الهيئة المصرية للكتاب 2005

20- الحائط (رواية) دار الهلال2009

21- عُكارة الجسد (قصص قصيرة) كتاب اليوم2009

22- حلم أبو زيد (مسرحية) المجلس الأعلى للثقافة 2010

23- قول يا رب (مسرحية) الهيئة العامة لقصور الثقافة2010

24- العنتر (رواية) دار الهلال2012

25- السَّادة (رواية) دار الهلال)2014

26ـ الفحل ـ رواية ـ دار سندباد للنشر والتوزيع بالقاهرة 2017