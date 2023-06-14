وصول جثمان قاتل نيرة أشرف للمسجد لأداء صلاه الجنازة عليه قبل دفنه بالمقابر

الغربية مصطفى عادل

وصل قبل قليل جثمان محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر بجامعه المنصورة لمسجد البرجى بالمحلة لأداء صلاة الجنازة عليه بعد استلام أسرته الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم الجثة لذويه بعد تنفيذ حكم الإعدام على القاتل صباح اليوم.

وتواجد أقارب وجيران أسرة المتهم أمام المسجد لاستقباله فور وصوله وأداء صلاه الجنازة عليه تمهيدا لتشييع جثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالمحلة وخيم الحزن على أسرة محمد عادل بعد تنفيذ قرار إعدامه شنقا ودخلت أسرته فى نوبه بكاء حزنا على فراقه.

وفى 6 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، وذلك لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنب عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها، فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها.