اليوم السابع
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وزير الرى يلتقى نظيره لتنمية المياه والصرف الصحى بزامبيا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:26 م
وزير الرى يلتقى نظيره لتنمية المياه والصرف الصحى بزامبيا ‫ وزير الرى يلتقى وزير تنمية المياه والصرف الصحي بزامبيا
كتبت أسماء نصار

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إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مايك مبوشا وزير تنمية المياه والصرف الصحي بدولة زامبيا وذلك على هامش اجتماعات وزراء المياه الافارقة التى تعقد فى القاهرة حتى غدًا الخميس.
 
وأعرب سويلم عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر وزامبيا لتحسين عملية إدارة المياه والتى تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين فى زامبيا.
 
وأشار سويلم الى أهمية مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تركز على القارة الأفريقية فى المقام الاول ، سواء من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية او من خلال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية. 
 
ومن جانبه أعرب مايك مبوشا عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء الوزراء الافارقة ، مشيرا الى ما تواجهه بلاده من تحديات عديدة فى مجال المياه ، وتطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الدول الافريقية فى المستقبل ، و ضرورة التعامل السريع مع ملف التغيرات المناخية والتى تؤثر على قطاع المياه بالقارة الإفريقية.
 

افريقيا

الرى

المياه

التغيرات المناخية



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