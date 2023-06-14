اليوم السابع
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وزير الرى: وضع التدريب ضمن أولويات الدعم المصرى للصومال

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:13 ص
وزير الرى: وضع التدريب ضمن أولويات الدعم المصرى للصومال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ونظيره الصومالى
كتبت أسماء نصار

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استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جاما تاقال عباس وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بالصومال، في إطار استضافة مصر لفعاليات الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو.
 
أعرب سويلم عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .
 
كما أكد سويلم أنه يتم حالياً السير في إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال ، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميداني لتقدير إمكانيات المياه ، والدعم الفني لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية ، والدعم الفني في مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الرى وتطهير وتكريك قنوات الري ، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس ، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الري الحديثة وإدارة الموارد المائية وتصميم وتشغيل منشآت الري المختلفة .
 
وتوجه سويلم بالدعوة لدولة الصومال لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .
 
وأعرب الوزير الصومالى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية .
 
 
 

الصومال

التغيرات المناخية

وزير الرى

الموارد المائية



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