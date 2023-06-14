وزير الرى: قدمنا المركز الإقليمى للتدريب كأداة لتدريب الأفارقة للتعامل مع التغيرات المناخية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري آرثر برتراند وزير المياه بأفريقيا الوسطى، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامكاو، حيث أعرب سويلم عن رغبته فى توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية استجابة لاحتياجات المواطنين بدولة أفريقيا الوسطى.

وأشار سويلم إلى أن مصر تقدم المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة كأداة لتدريب الأشقاء الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية ، وذلك إيمانا من مصر بأهمية رفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه بالقارة الأفريقية .

وتوجه سويلم بالدعوة لدولة أفريقيا الوسطى لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

ومن جانبه أشار آرثر برتراند أن معظم الدول الأفريقية تواجه تحديات عديدة كنتيجة للتغيرات المناخية الأمر الذى يستلزم التعاون المشترك فى هذا المجال ، مشيرا لرغبة بلادة فى التعاون مع مصر فى مجال إعادة استخدام المياه وحصاد مياه الأمطار.