اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:24 ص
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية اليمن وهولندا يبحثان تطوير الأوضاع وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:00 ص
وزيرا خارجية اليمن وهولندا يبحثان تطوير الأوضاع وسبل تعزيز العلاقات الثنائية أحمد عوض بن مبارك
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في مدينة لاهاي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الهولندي فوبكه هايكسترا، تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
 
وتطرق الجانبان إلى الدعم المقدم من هولندا لليمن خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة لإحلال السلام، حيث أكدا على أهمية ممارسة الضغوط لوضع حد لتعنت الميليشيا الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
كما استعرض الوزيران المستجدات المتعلقة بخزان صافر، حيث أعرب بن مبارك عن تقدير الحكومة اليمنية لمساهمة هولندا في إيجاد تسوية لهذه المسألة تجنبا لكارثة بيئية قد تؤثر على اليمن والإقليم وتتسبب في عرقلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
 
من جانبه، أكد فوبكه استمرار بلاده في تقديم الدعم لليمن لموجهة التحديات الإنسانية والتنموية ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

اليمن

هولندا

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أحمد عوض بن مبارك



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