هيئة الدواء تشارك بالاجتماع ربع السنوى لمنظمة التعاون الدولى لتنظيم مستحضرات التجميل

كتب وليد عبد السلام

شاركت هيئة الدواء المصرية بالاجتماع الربع سنوي الأخير للدورة الحالية من اجتماعات منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، بصفتها عضوا مراقبا بالمنظمة، وذلك بحضور ستة وسبعين مشارك من الهيئات الرقابية وممثلي الصناعة بسبعة عشر دولة ومنطقة حول العالم.

وشمل اللقاء مناقشة آخر مستجدات أنشطة مجموعتي العمل التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية؛ الأولى المعنية بدراسة استراتيجيات متكاملة لتقييم سلامة مكونات مستحضرات التجميل، والثانية المعنية بدراسة سبل التواصل مع متلقي الخدمة.

كما تم مناقشة تفاصيل الإعداد للاجتماع السنوي المرتقب لتلك الدورة السابعة عشر، والذي من المقرر عقده بمدينة برازيليا بالبرازيل في يوليو 2023، وكذا استعدادات مجموعتي العمل لعرض مجمل أعمال الدورة.