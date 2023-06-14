اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:37 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:08 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط. معتزالشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن،  بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة  ( AAI PRELUDE ) و التي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
 
 يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13260 طنا تشمل :  1340 طن يوريا و 110 طن خضروات وفاكهة و 4200 طن علف بنجر و 7610 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36126 طنا تشمل : 1800 طن خردة و 675 طن بازلاء و 284 طن كتان و 2142 طن خشب زان و 4907 طن اسمنت معبأ و 9384 طن حديد و 1215 طن أرز معبأ و 1059 طن فول صويا صب و 1200 طن كسب عباد و 3700 طن كسب صويا  و 5500 طن ذرة و 3950 طن بضائع متنوعة و  951 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 310 طن .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1069 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 592 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4749 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140730 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225821 طنًا ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4388 شاحنة .
 

 

 


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