ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة ( AAI PRELUDE ) و التي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13260 طنا تشمل : 1340 طن يوريا و 110 طن خضروات وفاكهة و 4200 طن علف بنجر و 7610 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36126 طنا تشمل : 1800 طن خردة و 675 طن بازلاء و 284 طن كتان و 2142 طن خشب زان و 4907 طن اسمنت معبأ و 9384 طن حديد و 1215 طن أرز معبأ و 1059 طن فول صويا صب و 1200 طن كسب عباد و 3700 طن كسب صويا و 5500 طن ذرة و 3950 طن بضائع متنوعة و 951 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 310 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1069 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 592 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4749 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140730 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225821 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4388 شاحنة .



