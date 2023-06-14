مياه سوهاج تستطلع آراء المواطنين بمركز جرجا لتقييم مخاطر إمدادات المياه والصرف الصحى

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

أجرت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بمركز جرجا بسوهاج ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحى لتوصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحى ووضع محددات إزالة هذه المخاطر او الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن استطلاعات الرأى تهدف أيضا الى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة حيث قام مسئولى التوعية بالشركة باجراء 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة ارائهم حول الخدمات المقدمة.