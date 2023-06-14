موسكو: الوضع فى محطة كاخوفسكايا للطاقة حالة طوارئ

موسكو (أ ش أ)

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إنه تم إعلان الفيضانات فى منطقة خيرسون الناجمة عن استهداف محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، حالة طوارئ فيدرالية.

وأشار وزير حالات الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن السلطات الروسية تصنف الوضع الذي تطور على أراض منطقة خيرسون كحالة طوارئ ذات طبيعة فيدرالية، حيث تم تفعيل مستوى استجابة فيدراليا.

ونوه الوزير بأن الأضرار الناجمة عن حالات الطوارئ في مقاطعة خيرسون تجاوزت وفقا للتقييم الميداني 1.2 مليار روبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن استهداف محطة كاخوفسكايا بصواريخ هيمارس لها عواقب على المناطق الروسية ، فيما أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، أندريه ألكسينكو، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، إلى 17 شخصا.

يشار إلى أن محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، قد تعرضت في 6 يونيو الحالي إلى تدمير ونتيجة ذلك غمرت مياه النهر المناطق السكنية، وتم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص إلى الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون.

