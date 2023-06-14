منسق حياة كريمة بدمنهور: كل قرى المبادرة كانت تفتقد للخدمات وليس فقط الأبعادية

رامى محيى الدين

قالت الدكتورة نهى نبيل الوسيلى منسق مركز دمنهور لحياة كريمة، إن كل قرى حياة كريمة كانت فقيرة جدا فى الخدمات، وكل قرية كانت تختلف عن الأخرى، ولم يكن هناك أى خدمات والموجود منها كانت متهالك وليس فقط قرية الابعادية"، موضحًا أن الوحدة المحلية للأبعادية تم إنشاء فيها 7 محطات صرف صحى تخدم حوالى 150 ألف مواطن، وتم تبطين ترعة الأبعادية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج الحياة اليوم: "الناس ما كانتش مصدقة أننا هنعمل حاجة، وأن مبادرة الرئيس هتدخل حيز التنفيذ بهذه السرعة والجدية، كما أن هناك جهد كبير من كل الوزارات والجهات، وكان عندنا مبادرة اسمها أنت الحياة ضمت قوافل طبية وامتحانات محو أمية وتوزيع أدوية وعمل أشعة وتحاليل بالمجان، وكان فيها فعاليات كثيرة جدا".

وأكدت أن الفعاليات تكون بشكل متناوب وتنتهى في قرية وتبدأ فى أخرى، مشيرة إلى أن هناك ثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جعلها تقوم بالجولة معه.

كما التقى مصطفى شردى الدكتور مصطفى محمود خليفة منسق عام قرى المبادرة بالبحيرة، الذى أكد أن كل قرى حياة كريمة غيورة من بعضها، وإرضاء الناس غاية، ولكن كل الناس ما عندهاش فقه الأولويات وعاوزة الخدمات توصلها لحد بيتها وأحنا عملنا أولويات كانت الأولوية لمشروعات البنية التحتية والخدمات الطبية".

وتابع: "فى كمان تجهيز عرائس ومساعدات طبية واقتصادية وأحنا مش مؤسسة خيرية ولكننا مؤسسة تنموية ونعمل لكى يكون المواطن راضيا كل الرضا".