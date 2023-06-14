مليون و216 ألف طن الاستهلاك المحلى من السولار مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع الاستهلاك المحلى من السولار بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل مستوى الاستهلاك نحو مليون و216 ألف طن فى شهر مارس الماضى "مبدئى"، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو مليون و127 ألف طن فى شهر مارس عام 2022، بزيادة بلغت نحو 89 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الإنتاج المحلى من السولار ارتفع فى المقابل بشكل طفيف، حيث بلغ نحو 839 ألف طن فى شهر مارس الماضى، مقابل 827 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 12 ألف طن.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتقاع إنتاج مصر من السولار ليصل إلى 10.9 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 9.7 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، بينما بلغت كمية استهلاك مصر من السولار 14.1 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من السولار لتسجل 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار، وبنسبة ارتقاع قدرها 58.8%، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية من السولار 161.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 404.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 60.1%.