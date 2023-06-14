ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الشرطة القول إنه تم القبض على المتدرب في قوة الدفاع الذاتي البرية والبالغ من العمر 18 عامًا، فى الموقع بتهمة الشروع في القتل.

وقالت الشرطة إن المهتم اعترف بالحادث الذى وقع صباح اليوم أثناء مناورة فى منشأة قوات الدفاع الذاتى البرية.

وتم نقل المصابين الثلاثة، اثنان في العشرينات من العمر والآخر في الخمسينيات، إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم، وفقًا لرجال الشرطة المحليين.