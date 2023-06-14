معاينة شقة عثر بها على جثة فتاة في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ،معاينة لشقة عثر بها على جثة فتاة في الدقي، كما عثر على والدتها في حالة إعياء، وتبين عدم وجود أي آثار عنف بمنافذ الشقة كما تبين عدم اختفاء أي متعلقات.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة للشقة، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، لبيان سبب الوفاة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرة السيدة وابنتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها، وتم نقلها إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.