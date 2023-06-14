اليوم السابع
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مصر والأرجنتين يناقشان الجولة الثالثة من التشاورات السياسية في القاهرة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:25 م
مصر والأرجنتين يناقشان الجولة الثالثة من التشاورات السياسية في القاهرة المشاورات السياسية بين مصر والارجنتين
كتبت: هناء أبو العز

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قاد وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو تيتامانتي، والسفير حازم فهمي، نائب وزير الخارجية المصرى للشؤون الأمريكية، جولة جديدة من التشاورات السياسية بين مصر والأرجنتين في القاهرة.
 
وأصدرت السفارة الأرجنتينية بالقاهرة، بيانا أعلنت فيه مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات في الإجتماع، مع التركيز على التعاون في استخدامات الطاقة النووية السلمية وفي مجال الصحة وجدول أعمال الدفاع والقضايا التكنولوجية، بالإضافة إلى تقديم الدعم على المستوى الوزاري للتبادل التجاري الحالي الواسع النطاق الذي تم تطويره من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور ومصر.
 
وجرت هذه الإجتماعات في إطار تنشيط العلاقة بين البلدين، والتي عززتها الزيارة الأخيرة لمصر من جانب محافظات المنطقة الوسطى في الأرجنتين، والبعثة تجارية متعددة القطاعات والنشاطات، وأيضا زيارة وزيرة الصحة الأرجنتينية ووزيرة العلاقات التجارية الدولية، كل ذلك في الشهر الماضي. 
 
كما أكد الطرفان إلتزامهما بتعميق العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والتجارية، واتفقا على سلسلة من الإجراءات الملموسة التي يتعين تنفيذها في الفترة القريبة، والتقدم في مفاوضات الاتفاقات الثنائية.
 
وسمح الاجتماع وفقًا لبيان السفارة بتبادل وجهات النظر حول المناطق الإقليمية المتناغمة والقضايا الرئيسية على الأجندة العالمية، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع القادم في بوينس آيرس في المدى القريب بهدف المضي قدمًا في جدول الأعمال الثنائي الهام.

الأرجنتين

مصر

العلاقات السياسية

الاجندة العالمية

الاتفاقيات الثنائية

التبادل التجارى



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