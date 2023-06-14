وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الأربعاء، أنه فى المقابل تم إنقاذ اكثر من 100 مهاجر من البحر، خلال عملية الإغاثة التي نفذتها السلطات اليونانية في حين أن حادث الغرق وقع في المياه الدولية على بعد 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، كان يتم نقلهم بالقوارب إلى ميناء "كالاماتا" في جنوب "بيلوبونيز"..مضيفا أنه تم نقل أربعة أشخاص آخرين بمروحية إلى كالاماتا حيث كان من المقرر نقلهم إلى المستشفى على الفور .

وأكد البيان أنه لم يكن أي شخص على متن القارب يرتدي سترة النجاة لحظة غرق القارب.