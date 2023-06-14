اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:12 ص
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد في العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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