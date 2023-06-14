اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سيدة وإصابة زوجها بكسور في مشاجرة بكفر الشيخ

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:38 ص
مصرع سيدة وإصابة زوجها بكسور في مشاجرة بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها بكسور شديدة، لوقوع مشاجرة بين طرفين من قرية النشاوي، التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، بسبب الخلاف على شراء أرض زراعية مجاورة للطرفين

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز الحامول، بمصرع سيدة" ن.م.ل" 40 سنة وإصابة " م,ف.و" 55سنة، زوجها بكسور شديدة إثر وقوع مشاجرة بين طرفين متجاورين فى أرض زراعية بسبب الخلاف على شراء أرض.

أكدت التحريات قيام أحد الطرفين بشراء أرض زراعية من جار ثالث، إلا أن الطرف الثانى أراد شراء قطعة الأرض، فوقعت مشاجرة بين الطرفين، استخدمت فيها العصي والسنج ما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة زوجها بجروح شديدة.

ألقى مركز الحامول ومعاونوه، القبض على طرفي النزاع، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيق.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

اخبار الحوادث

جريمة قتل

مشاجرة أدت لجريمة قتل

مديرية الأمن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة