مصرع سيدة وإصابة زوجها بكسور في مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها بكسور شديدة، لوقوع مشاجرة بين طرفين من قرية النشاوي، التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، بسبب الخلاف على شراء أرض زراعية مجاورة للطرفين

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز الحامول، بمصرع سيدة" ن.م.ل" 40 سنة وإصابة " م,ف.و" 55سنة، زوجها بكسور شديدة إثر وقوع مشاجرة بين طرفين متجاورين فى أرض زراعية بسبب الخلاف على شراء أرض.

أكدت التحريات قيام أحد الطرفين بشراء أرض زراعية من جار ثالث، إلا أن الطرف الثانى أراد شراء قطعة الأرض، فوقعت مشاجرة بين الطرفين، استخدمت فيها العصي والسنج ما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة زوجها بجروح شديدة.

ألقى مركز الحامول ومعاونوه، القبض على طرفي النزاع، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيق.