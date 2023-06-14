مشروعات جديدة لدعم البنية التحتية بمنشأة القناطر فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

تشهد محافظة الجيزة طفرة بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة منشأة القناطر

محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار

-تعمل المحطة حاليا بطاقة 10 آلاف م3.

-خلال أشهر سيتم مضاعفة طاقتها لتصل إلى 20 ألف م3 يومياً.

-تستهدف خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعة دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة، رفع طاقتها التشغيلية من خلال تطوير المحطة لتصل إلى 30 ألف م3 خلال عام.

محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر

-انتهت أعمال المرحلة الأولى منها بطاقة 40 ألف م3.

-خلال أيام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي وأم دينار.

-تشهد المحطة قريبا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة 40 الف م3 لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل إلى 80 الف م3.

يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت انتهاء أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق الرياح الناصري نكلا برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023.

وأكدت المحافظة مواصلة تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، ونهو الأعمال لربط مدينة أشمون بالمنوفية، ومدينة أبو غالب بالجيزة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات.



مشروعات جديدة لدعم البنية التحتية بمنشأة القناطر



مشروعات جديدة لدعم البنية التحتية بمنشأة القناطر



مشروعات جديدة لدعم البنية التحتية بمنشأة القناطر