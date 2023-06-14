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مسئول فلسطينى يطالب بالضغط على إسرائيل لإعادة إحياء عملية السلام

الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:23 م
مسئول فلسطينى يطالب بالضغط على إسرائيل لإعادة إحياء عملية السلام حسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية
كتب أحمد جمعة

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أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.

 

وأكد "الشيخ" خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة إحياء عملية السلام، وتطبيق الشرعية الدولية.

 

بدوره، أكد كوبمانز دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

 

 


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