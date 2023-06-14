مدير ادارة العلاقات الدولية بقطاع الإاعلام والعلاقات بالداخلية: مؤسسات الدولة تتكاتف لمواجهة الشائعات

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أسامة عبد الخالق مدير إدارة العلاقات الدولية بقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن الاحتلال اليوم أصبح احتلال الفكر والعقول.

وأضاف اللواء أسامة خلال كلمته فى ندوة مركز البحوث بأكاديمية الشرطة بعنوان "٣٠ يونيو .. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية" أن المخططات التخريبية تستهدف مصر ، مؤكدا انه إن سقطت مصر ستسقط المنطقة بأكملها، مؤكدا على تكاتف كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الإعلام الوطنى فى توعية المواطنين ومواجهة الشائعات المغرضة.

وقال اللواء أسامة عبد الخالق أن وزارة الداخلية أنشأت مؤسسات عقابية جديدة لتراعى كافة معاير حقوق الإنسان وتؤهل النزلاء ليصبحون مواطنين صالحين عقب انقضاء مده عقوبتهم ولكن الوزارة أيضا لم تسلم من الشائعات التى تهدف لتأجيج الرأى العام.