مديرية أوقاف شمال سيناء تختتم فعاليات مبادرة الأسبوع الثقافى "حسن الخلق"

شمال سيناء ـ محمد حسين

تختتم مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم الأربعاء فعاليات الأسبوع الثقافى بمسجد "حسن الخلق"، والذى أطلقته بمدينة الشيخ زويد، ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، إنه شارك فى الفعاليات نخبة من العلماء من قيادات الدعوة وأئمة المساجد وتضمنت محاضرات وابتهالات ومدائح نبوية ونظمت بمسجد الحمايدة.

وفى سياق متصل تشهد مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء تواصل إقبال الأطفال على المشاركة فى البرنامج الصيفى، والذى يقام عقب صلاة الظهر من أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، أن البرنامج تنفذه وزارة الأوقاف، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد المشاركين فى النشاط ويشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏فى مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الدينى، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

أضاف أن الفعاليات متواصلة لمدة ثلاثة أشهر وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التى يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجدا، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظى القرآن الكريم.

أشار أنه يأتى هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، وفى إطار حرصها الشديد على حق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.