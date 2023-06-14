محافظ قنا يتفقد مشروع المفرخ السمكى الصناعى بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا ، المفرخ السمكى الصناعي بنجع حمادى لمتابعة جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في زيادة الثروة السمكية بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندس جمال عبد الحكيم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى، مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي من مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية عن مشتملات المفرخ السمكى والذي يضم 31 حوض إنتاج زريعة علي مساحة 31 فدانا وينتج من 5 إلى 6 ملايين زريعة سنويا من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش، حيث تم إختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به من سرعة النمو و المقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية ، وبالتالي تسهيل حركة المياه بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأكد الداودي، علي أهمية دور المفرخ السمكي في توفير زريعة أسماك مما ينعكس أثرة علي الاقتصاد والأمن الغذائي نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي ، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

وثمن المحافظ، دور القائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية،، بما يعزز من إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية.