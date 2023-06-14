محافظ دمياط تناقش استعدادات عيد الأضحى وتوجه برفع درجة التأهب بمختلف الأجهزة

دمياط معتز الشربيني

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير الامن للشئون المالية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

استهلت " المحافظ " الجلسة بتكريم المهندسة سمر فاروق عبد الغنى مدير إدارة متابعة المشروعات بهيئة الابنية التعليمية لجهودها المبذولة وتميزها فى مجال عملها ، كما هنات أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت على خطة المديريات استعدادًا للعيد ،موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين ،، فقد أكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم ،موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالاوزان والمواصفات المقررة ،وكذلك زيادة حصص اسطوانات الغاز ،ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

هذا وقد وجهت " محافظ دمياط " عدة تعليمات لمديرية الصحة وذلك بشأن التأكيد على تواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعدادا القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمسلمات الطبية ،مؤكدة على مشاركة المديرية مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتكثيف حملات مكافحة الناموس والبعوض برأس البر ، واطلعت على خطة هيئة الإسعاف لتعزيز المناطق شديدة الذروة والشواطئ و أماكن الصلاة بالسيارات.

ووجهت "الدكتورة منال عوض " إلى مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد ،هذا إلى جانب دورها فى حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم.

كما أكدت على قطاعات المرافق ،بعدم فصل اى مرفق طوال العيد و تجهيز فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة ،مؤكدة على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة خاصة بمدينتى دمياط و رأس البر، وأطلعت على الخطة الامنية لتعزيز الخدمات والتواجد الميدانى لتأمين المنشآت الحيوية والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع الاشغالات، مؤكدة أيضًا على قطاعى الشباب والرياضة والثقافة بإطلاق خطط لانشطة ثقافية ورياضية للشباب والنشء ، ووجهت إدارة السياحة بالمحافظة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بإطلاق احتفالات وانشطة ثقافية خلال العيد من خلال المكتبة المتنقلة.

واستمعت " المحافظ " إلى خطة مديرية الاوقاف لاقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات و فقاً للضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف ، واطلعت ايضا على الخطة الأمنية لتأمين الساحات واماكن التجمعات.

وعلى جانب آخر، ،شددت " المحافظ " على الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بالمتابعة الدورية والتصدى الحاسم لأى حالة تعدى على أرض زراعية فى المهد واتخاذ الإجراء القانونى مع المخالفين ومصادرة معدات وادوات البناء ،مؤكدة على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى للإشراف المباشر على أعمال النظافة ورفع الاشغالات ومراجعة أعمال الانارة والإشراف على تجهيز ساحات الصلاة والتنسيق مع كافة المديريات لمتابعة جميع الأعمال والخطط الجارى تنفيذها لاستقبال العيد ،وشددت على تحرير محاضر تجاه حالات الذبح بالشوارع

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاستعداد التام لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة ..

وفى سياق متصل، ، أكدت " محافظ دمياط " أنه تم تفعيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة سيتم ربطها بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة الموقف اولا بأول خلال العيد ..

وفى ختام الجلسة، وافق المجلس على عدد من الموضوعات الخاصة بتخصيص قطعة أرض بعزبة عطا الله بتفتيش أول بمركز كفر سعد لاقامة مسجد، وأخرى بالوسطانى بذات المركز لاقامة محطة رافع صرف صحى، وقطعة أرض بمساحة 7 قيراط تبرع أحد المواطنين بالسرو مركز الزرقا لاقامة مبنى تعليمى ، وأيضًا تخصيص قطعة أرض بميت أبو غالب لإقامة لوحة توزيع كهرباء ، كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من المذكرات والتقارير جاء منها إطلاق اسم الشيخ عبد الرازق عبد الواحد اكبر محفظ قرآن بالروضة على ميدان كشك أبو زيادة تكريمًا له ،وكذلك تخصيص مساحة ٥٥٩.٦٣ م٢ لاقامة ملعب خماسي ملحق بمستشفى علاج الإدمان الجارى انشائها بقرية تفتيش ثان بالمحمدية بمركز كفر سعد وتخصيص قطعة أرض لاقامة مجمع مصالح بمدينة عزبة البرج، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إطلاق اسم محمد أحمد سرية على المعهد الدينى الأزهرى الابتدائي الاعدادى بسيف الدين بمركز الزرقا والذى تبرعت به زوجته ،و كذلك اطلاق اسم السيدة روحية سلطان و بدوى سلطان على المعهدين الإعدادي والثانوى الازهرى وذلك نظرًا لتبرعهما بأرض المعهدين ،واطلاق اسم المستشار رضا صبرى يوسف على مدرسة أبو سعادة الابتدائية التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية وذلك استجابة لمطالب الاهالى لتخليد ذكراه نظرًا لقيامه بأعمال جليلة ، كما وافق المجلس على إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح مشغل للسيدات تابع لفرع المجلس القومى للمرأة بالمبنى التابع للوحدة المحلية بقرية العباسية بمركز كفر سعد ، وتخصيص قطعة أرض لاقامة محطة رافع صرف صحى بالركابية .