محافظ بورسعيد يشكر الرئيس السيسى على قرار تطوير وتنمية منطقة المثلث

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة تنمية البحيرات يوم 22/5/2023، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير ومساعد مدير الأمن ومدير الجهاز التنفيذى، ورئيس حى الجنوب، والمستشار القانونى والقضائى ومديرية الزراعة والمدير التنفيذى لجهاز حماية البحيرات وممثلي وزارة الزراعة، ومسئولى الرى والصرف بمنطقة شرق الدلتا وممثلي وزارة الرى ومستشار المحافظة للمساحة والشئون القانونية والإدارة المالية والأملاك والمراجعة الداخلية والحوكمة.

في بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد تقرير نجاح تنفيذ الإجراءات والتوصيات الخاصة بمنطقة المثلث، وأكد المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، أنه تم الانتهاء من كافة التوجيهات التي أقرها المحافظ خلال الاجتماع السابق، موضحا أيضا موقف التنسيقات التي تمت مع الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الري والهيئة العامة للتنمية الزراعية، كما تم استعراض الجدول الزمني لخطة أعمال الحصر الخاصة بـ17 فدانا شمال الحسينية، وعرض نتائج أعمال الحصر التي تمت حتى الٱن.

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للجهات المختصة بالأعمال، مؤكدا ضرورة التكامل بين كافة الجهات لسرعة إنجاز العمل، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت في خطة تنمية وتطوير منطقة المثلث منذ أغسطس الماضى، وكان هناك العديد من التحديات التي تم التغلب عليها نتيجة تكاتف جميع الجهات المعنية، مشيدا بالمجهود الكبير الذي بذل حتى ظهرت هذه النتائج.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لشباب مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، على جهودهم المثمرة والكبيرة خلال أعمال حصر منطقة المثلث ومنطقة شمال الحسينية، مؤكدا أن الشباب بذلوا مجهودات كبيرة حتى تم رصد وتحليل وحصر هذه المناطق على أرض الواقع، قائلا إن هؤلاء النماذج من الشباب هم السبب في نجاح المشروعات الكبرى التي شهدتها بورسعيد.

كما وجه محافظ بورسعيد باستمرار أعمال الحصر و قيام اللجان المشكلة من المحافظة والإدارات المالية وهيئة الزراعة وجهاز حماية البحيرات بالبدء في أعمال تقنين الأوضاع وأعمال التحصيل وإيداع المبالغ المالية في الصندوق الخاص بتطوير وتنمية منطقة المثلث، كما شدد محافظ بورسعيد على تنفيذ الإجراءات والتوصيات الخاصة بتطوير منطقة المثلث طبقاً للخطة الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بالتطوير، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق.