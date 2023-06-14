محافظ المنوفية يلتقى أعضاء برلمان الشباب للتهنئة بالعيد القومى للمحافظة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفد من أعضاء برلمان الشباب، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومى الـ 117 للمحافظة.

قدم الوفد التهنئة لمحافظ المنوفية وجميع قيادات المحافظة بمناسبة العيد القومى مشيدين بجهود المحافظ الميدانية الملموسة على أرض الواقع بشتى المجالات ولاسيما قطاع الشباب والرياضة والذى شهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعمه اللامحدود، وحرصه على الاهتمام بالشباب واستثمار قدراتهم وطاقتهم لإخراج كوادر بشرية جيدة للمستقبل .

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده بين أبنائه الشباب مؤكدا على إشراكهم في مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة، وفق خطط واستراتيجيات مدروسة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.