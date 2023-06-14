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محافظ الغربية ووكيل التضامن يودعان 184 حاجا قبل سفرهم لأداء فريضة الحج

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:56 ص
محافظ الغربية ووكيل التضامن يودعان 184 حاجا قبل سفرهم لأداء فريضة الحج جانب من الحدث
الغربية مصطفى عادل

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حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقه أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن، وشيخ العرب عبدالله بالغربية على توديع 184 حاجا منهم 4 مشرفين، قبل سفرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

 

كان الحجاج الفائزين قد تم اختيارهم ضمن قرعة حج الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة .

 

وجهزت المديرية 4 أوتوبيسات لنقل الحجاج لمطار القاهرة الدولى بواقع 45 حاجا + مشرف فى كل اتوبيس.

 

وسادت حالة من الفرحة بين الحجاج المسافرين لأداء الفريضة، وحرص أقاربهم وذويهم على توديعهم قبل تحرك الأتوبيسات متجهة لمطار القاهرة للسفر للأراضى المقدسة.


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