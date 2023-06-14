محافظ الغربية ووكيل التضامن يودعان 184 حاجا قبل سفرهم لأداء فريضة الحج

حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقه أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن، وشيخ العرب عبدالله بالغربية على توديع 184 حاجا منهم 4 مشرفين، قبل سفرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.
كان الحجاج الفائزين قد تم اختيارهم ضمن قرعة حج الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة .
وجهزت المديرية 4 أوتوبيسات لنقل الحجاج لمطار القاهرة الدولى بواقع 45 حاجا + مشرف فى كل اتوبيس.
وسادت حالة من الفرحة بين الحجاج المسافرين لأداء الفريضة، وحرص أقاربهم وذويهم على توديعهم قبل تحرك الأتوبيسات متجهة لمطار القاهرة للسفر للأراضى المقدسة.
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